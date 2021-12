Drømmescoring av Bernardo da City holdt følge

ntbsport

City dominerte bortekampen fra start og ledet 2-0 ved pause før Ollie Watkins skapte ny spenning med et reduseringsmål. En utligning maktet ikke Steven Gerrards menn å få inn, og dermed tok tettrioen i Premier League tre poeng hver.

– Vi visste at det var en vanskelig kamp, og særlig etter at de reduserte så tidlig i 2. omgang, men spillerne reagerte ved å spille veldig bra, sa City-manager Pep Guardiola til Amazon Prime.

Chelsea vant i likhet med City 2-1 på bortebane (mot Watford), mens Liverpool seiret 4-1 i byderbyet mot Everton. Chelsea topper tabellen ett poeng foran City og to foran Liverpool.

Ruben Dias ga Guardiolas lag ledelsen i det 26. minutt. Han skjøt fra distanse etter at Raheem Sterling tok seg til dødlinja og slo skrått ut i feltet. Ballen endret retning på Leon Bailey og utmanøvrerte Emi Martinez i hjemmemålet.

Et eget nivå

Rett før pause kontret City med fart og presisjon og gjorde 2-0. Gabriel Jesus kom fram på høyresiden og slo et høyt innlegg som falt ned foran Bernardo. Hans volley var det ingen måte å stoppe.

– Et fantastisk mål. Han er en spiller på et eget nivå, og slike spillere kan gjøre en forskjell alene, sa Guardiola.

Watkins skapte spenning da han møtte et hjørnespark fra Douglas Luiz ved nærmeste stolpe, men det ble kampens siste mål.

West Ham på fjerdeplass greide bare 1-1 mot Brighton og er sju poeng bak tredjeplassen. West Ham ledet nesten hele kampen etter Tomás Souceks tidlige scoring, men i det 88. minutt utlignet Neal Maupay med et fenomenalt brassespark på Tariq Lampteys innlegg fra siden.

Ikke lenger dårligst

– Det var nok et av mine fineste mål, sa Maupay til BBC. Han fikk krass kritikk etter 0-0-kampen mot Leeds i helgen.

– Lørdag var jeg den dårligste spissen i Premier League, i dag er jeg ikke det. Jeg lytter ikke lenger til kritikk. Selv Lionel Messi og Cristiano Ronaldo blir kritisert, og jeg er bare Neal Maupay. Jeg prøver bare å gjøre mitt beste for laget, sa han.

West Ham-manager David Moyes kritiserte VAR-avgjørelsen om å annullere målet som ville gitt 2-0.

– De mente at Michail Antonio var offside, men han rørte ikke ballen. Jeg synes VAR er bra, men folk kommer for å se mål, og vi må ikke bli for ivrige etter å viske ut scoringer, sa han til BBC.

(©NTB)