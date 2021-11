VAR-straffe på overtid ga Leeds seieren

ntbsport

Palace-stopper Marc Guehi gikk opp i hodeduell med Leeds-stopper Liam Cooper med armen rett ut foran seg. Da Cooper stusset ballen, fortsatte den rett inn i knyttneven hans.

Dommer Kevin Friend reagerte først ikke, men etter å ha vært en tur borte ved videomonitoren pekte han på straffemerket.

Raphinha stoppet og hoppet i tilløpet, men banket ballen i mål bak Vicente Guaita.

Viktig

Dermed tok Marcelo Bielsas menn svært viktige poeng i bunnstriden. Seieren løftet laget forbi Watford og Southampton og betyr at det nå er fem poeng ned til nedrykksplass.

– Dette er en stor lettelse, men jeg synes vi fortjente seieren. Vi skapte noen gode sjanser, men vi var litt heldige med handsen helt på slutten, sa Leeds-spiller Kalvin Phillips til BBC.

– Det har ikke vært en god sesongstart for oss, men i dag var de tre poengene alt som betydde noe. Å vinne på den måten gir oss enstra energi, sa Tyler Roberts.

Frustrert

Det var ingen ufortjent seier for Leeds, men Crystal Palace hadde store sjanser og kunne også ha vippet kampen sin vei. I det 79. minutt måtte Leeds-keeper Illan Meslier reagere lynraskt og kaste seg bakover for å nå igjen ballen på målstreken etter at Christian Benteke så ut til å ha styrt den forbi ham og i mål.

– Jeg er frustrert nå, for vi var det beste laget. Jeg vil ikke fokusere på straffesparket, men på sjansene vi misbrukte. Jeg synes vi var veldig uheldige, sa Palace-manager Patrick Vieira til BBC.

