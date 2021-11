Norske representanter reiser til Kina-OL, men Trettebergstuen velger Paralympics

ntbsport

Trettebergstuen sier til NTB at en annen statsråd kommer til å reise til Beijing-OL i februar, men det er fortsatt ikke klart hvem det blir. Hun avviser at det ligger noen som helst politisk markering i at hun har valgt ikke å reise til OL, men i stedet velger Paralympics.

– Den politiske markeringen er å framheve paraidretten, som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, sier Trettebergstuen og viser til at ingen fra offisielt norsk hold var representert i Paralympics i sommer-OL i Tokyo tidligere i år.

– Men det har ingenting med Kina å gjøre, sier hun.

OL-ilden i Beijing tennes fredag 4. februar.

Politiske samtaler

Trettebergstuen har bestemt seg for å takke ja til invitasjonen fra Norges idrettsforbund om å reise til Paralympics, som starter en måned etter OL.

«Når jeg velger å takke ja til invitasjonen fra NIF og besøke Paralympics, ser jeg på det som en mulighet til å sette søkelys på en gruppe utøvere som i aller høyeste grad lever opp til de olympiske idealer», skriver Trettebergstuen i en epost til NTB.

Hun lover å ta opp sensitive politiske temaer med kinesiske myndigheter.

«Når vi reiser til Kina, vil vi selvsagt benytte anledningen til å ta opp norske myndigheters standpunkt når det gjelder menneskerettighetssituasjonen i Kina».

Foreslår boikott

Venstres leder Guri Melby har tatt til orde for en diplomatisk boikott av OL i Kina, slik flere andre land sterkt vurderer. Hun vil forfølge dette spørsmålet overfor kulturministeren i spørretimen onsdag.

Til NTB sier Melby at Venstre forbereder et forslag i Stortinget om at regjeringen spesifikt sørger for at myndighetspersoner fra Norge ikke reiser til Kina under OL. I tillegg vil Venstre at Norge tar i bruk diplomatisk boikott som virkemiddel overfor autoritære regimer som avholder sportsarrangementer.

