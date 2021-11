Kulturminister Anette Trettebergstuen reiser ikke til OL i Kina

ntbsport

Kommunikasjonssjef Marius Bakke i Kulturdepartementet skriver i en epost til NTB at regjeringen kommer til å være representert også under OL i starten av februar, men at det fortsatt er uklart på hvilken måte.

Trettebergstuen har bestemt seg for å takke ja til invitasjonen fra Norges idrettsforbund om å reise til Paralympics.

«Når jeg velger å takke ja til invitasjonen fra NIF og besøke Paralympics, ser jeg på det som en mulighet til å sette søkelys på en gruppe utøvere som i aller høyeste grad lever opp til de olympiske idealer», skriver Trettebergstuen i en epost til NTB.

«Dette er utøvere som har lagt ned utallige arbeidstimer, avstått fra så mye, og som kanskje for første og eneste gang i livet får anledning til å delta i et Paralympics. Det vil jeg være med på å markere.»

Hun lover å ta opp sensitive politiske temaer med kinesiske myndigheter.

«Når vi reiser til Kina, vil vi selvsagt benytte anledningen til å ta opp norske myndigheters standpunkt når det gjelder menneskerettighetssituasjonen i Kina».

Venstres leder Guri Melby har tatt til orde for en diplomatisk boikott av OL i Kina, slik flere andre land sterkt vurderer. Statsrådens avgjørelse innebærer ingen slik boikott. Trettebergstuen slo i Stortingets spørretime i forrige uke fast at diplomatisk boikott ikke «er et virkemiddel som denne regjeringen tror på.»

