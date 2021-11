United holdt serielederen til uavgjort

ntbsport

Utfallet på Stamford Bridge ble ikke slik ekspertene trodde på forhånd. «Alle» spådde nok en tung United-smell, men i stedet styrte vikarmanager Michael Carrick laget til et nytt oppløftende resultat etter sparkingen av Ole Gunnar Solskjær.

Chelsea totaldominerte før pause og var klart best i banespillet. Likevel var det gjestene som kunne juble først i det 50. minutt. Sancho utnyttet en stor feil fra Jorginho på midtbanen og kontret United i ledelsen.

Det var hans første ligamål etter sommerens overgang fra Borussia Dortmund. I midtuken scoret han også i Uniteds 2-0-seier over Villarreal i mesterligaen.

Jorginho gjorde opp for seg med en sikker straffescoring vel 20 minutter før slutt. Chelsea fikk muligheten etter at Aaron Wan-Bissaka på klønete vis sparket ned Thiago Silva.

Ukomfortabelt

Som så ofte før kom United rufsete ut av startblokkene. Svakt forsvarsspill fra Victor Lindelöf tillot Callum Hudson-Odoi å skyte mot lengste hjørne, men David de Gea sto nok en gang fram. Målvakten reddet med en solid beinparade.

Chelseas presspill gjorde det svært ukomfortabelt for bortelaget. United slet med å spille seg ut, og 0-0 var for deres del et heldig pauseresultat. Antonio Rüdiger hadde blant annet et skudd i tverrliggeren etter en halvtime.

Først de siste minuttene før hvilen var det antydninger til offensivt spill fra gjestene.

Sluttdrama

Manchester United stilte uten Cristiano Ronaldo fra start søndag. Superstjernen slapp til da han erstattet Sancho etter litt over en time.

Mot slutten kunne begge lag ha avgjort kampen. Fred prøvde seg på en lobb etter en keepermiss fra Mendy, men brasilianerens forsøk var helbom. Sju minutter på overtid dunket Rüdiger til på volley og sendte ballen opp på tribunen. Den burde tyskeren fått mer ut av.

Chelsea-manager Thomas Tuchel tente på alle plugger i tilleggstiden. Han reagerte voldsomt på at dommerteamet ikke fanget opp en soleklar offside forut for en United-corner. Tyskeren fikk gult kort for protestene.

Uavgjort var et godt United-resultat etter flere fæle tap. Den siste måneden har rødtrøyene fått juling mot andre topplag i Premier League, deriblant 0-5 hjemme mot Liverpool.

Chelsea topper tabellen ett poeng foran Manchester City etter 13 runder. Det skiller tolv poeng ned til United på 8.-plass.

(©NTB)