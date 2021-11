Tromsø sikret eliteserieplassen mot Stabæk

ntbsport

For med det ene poenget sikret Tromsø en sju poengs luke ned til nettopp Stabæk på kvalifiseringsplass.

– Det er deilig. Vi har prøvd å ha utviklingsfokus og unngå å se for mye på tabellen. Vi har to gode uker igjen hvor vi skal peise på og ta med oss masse fart inn mot neste år, sa Tromsø-spiller Ruben Yttergård Jenssen til Discovery.

– Det blir litt spesielt på slutten når vi vet at vi er sikret eliteserieplass med uavgjort, la han til.

Det var mye på spill også for Stabæk i den tredje siste serierunden. Med kun to poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykksplass hadde bæringene kniven på strupen. Mjøndalen tapte riktignok for Sarpsborg, så Stabæk er i førersetet om å sikre seg muligheten til å spille for en plass i Eliteserien neste år. Fem poeng opp til Odd på plassen over gjør at det heller ikke er helt kjørt i kampen om trygg plass. Stabæk møter i tillegg Odd i den siste serierunden.

Den første omgangen ga få sjanser. Det var hjemmelaget som styrte mest. Også i 2. omgang skapte Tromsø mest uten å få uttelling, blant annet ved et stolpetreff.

– Når kampen blir som den blir, tar vi det ene poenget. Jeg skulle ønske vi var nærmere og kunne kjempe om tre, men i dag var Tromsø bedre enn oss, sa Stabæk-trener Eirik Kjønø til Discovery.

Stabæk har ikke slått Tromsø siden 2017. Siste borteseier for Stabæk kom for to måneder siden.

Tromsø møter Sarpsborg borte i neste runde, mens Stabæk tar imot Rosenborg på Nadderud.

(©NTB)