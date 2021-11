Kvinnelangrennet ytterligere utsatt i Ruka på grunn av sprengkulde

ntbsport

Tidlig søndag morgen var det rundt 20 minusgrader på stadion. Grensen for å starte et verdenscuplangrenn over 10- og 15 kilometer er netttopp 20 minusgrader.

Rennsjefen i FIS Pierry Mignerey opplyste til NRK at det var målt -19,4 på stadion og -23,2 på det kaldeste punktet i løypa.

Værvarselet viser at temperaturen skal stige til rundt minus 18 grader klokka 12 lokal tid i Ruka.

Kvinnenes 10 kilometer lange jaktstart skulle ha startet klokka 10.20 norsk tid. Etter et jurymøte kl. 10.00 ble man enig om å ta en ny avgjørelse 11.30 om det blir renn eller ikke.

Frida Karlsson går først på jaktstarten. Therese Johaug går ut som nummer to drøyte 13 sekunder bak.

(©NTB)