Ingen norske herreløpere gikk i Ruka: – Kloke valg

Først kom det melding om at Emil Iversen, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger står over herrejaktstarten i langrennsverdenscupen i Ruka. 15 minutter før den planlagte starten kom det melding om at heller ikke sprintlandslagets Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Pål Golberg ville gå.

– Vi synes det er for kaldt, og vi har ikke lyst til å ta sjansen. Vær så snill gutta, ikke ta sjansen, oppfordret vi. Vi har så mange kamper, men ikke gå ut å ta denne kampen. Grensen er på jo minus 20, men vi har ikke lyst å ta sjanser i en OL-sesong. Fornuften, helsen og sikkerheten kom først denne gangen, sa Arild Monsen.

Det er sprengkulde i området, og temperaturen ligger og vipper rundt kuldegrensen på minus 20 grader til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Langrennssjef Espen Bjervig støtter sine utøvere. Det er hver enkelt utøver som avgjør om han eller hun vil starte.

– De var ute og varmet opp, men de kjente at det var bitende kaldt. Vi skal gå vanvittig mange renn, og det er en OL-sesong. Det kan være kritisk å pådra seg noen utfordringer med lungene. Det kan være ganske kritisk. Det er tilfeldig at det ble alle. Vi hadde ikke nektet noen å starte. sa Espen Bjervig til NTB.

Kjeft?

– Forventer du kjeft fra FIS?

– Nei, dette venter jeg forståelse for. Vi har oppført oss ryddig, og vi har sagt fra til dem før start. Men går det en kule varmt, så skal jeg tåle det også. Det blir sikkert en diskusjon i etterkant om det var riktig eller ikke om vi gikk, men vi skal ha respekt for at utøverne vil ta vare på helsa si. Jeg synes det er tøft at de tar slike valg.

Han ville også ha akseptert den motsatte beslutningen.

– Du herder deg ikke om du går i en slik temperatur. Det er utøvere som har fått ødelagt karrieren av å gå når det har vært for kaldt, men jeg kritiserer ikke dem som går. Det kan godt hende at det er riktig for dem.

Johannes Høsflot Klæbo tok avgjørelsen 25 minutter før start.

– Jeg står på at vi har tatt en riktig avgjørelse. Jeg gikk der og varmet opp, testet ski og forberedte meg på at det skulle bli skirenn. Men jeg kjenner at det er fryktelig kaldt, og det er en lang sesong. Det er en individuell avgjørelse, men etter en diskusjon med Arild (Monsen) og gutta er jeg klar på at det ikke er noen vits i å risikere noe, sa Klæbo.

Iskaldt

Den samme holdningen hadde Erik Valnes og Pål Golberg.

– Jeg har lyst til å gå skirenn, men det var vondt å puste og jeg kjente at jeg ble sår. Det går an gå renn, men det har vært to kalde skirenn på rad og så kommer det et viktig skirenn fredag med tanke på OL-sprinten. Da ble det en avveining mot å stå over i dag, sa Golberg.

Kommende fredag er det verdenscupsprint i Lillehammer i fri teknikk, i den samme stilen som øvelsen i OL går i.

– Det er spesielt å stå her når det blir arrangert skirenn og vi ikke går. Men vi må gjøre vurderinger på egen hånd og vurdere gevinst opp mot tap, og det tapet er veldig mye større. Fredagen kommer veldig fort, og jeg hadde ikke kunnet gå meg til en OL-plass i dag uansett, og da var valget enkelt til slutt, sa Pål Golberg.

Landslagslege Øystein Andersen forteller om risikoen ved å stille til start i kalde temperaturer.

– Når det er så kaldt som nå, er det en betydelig belastning med uttørring av luftveiene. Det vet vi mer og mer om. Du kan få en irritasjon som kan utvikle seg til en infeksjon. Det kommer ganske lett. Det er ikke alle som får det, og det er slett ikke 100 prosent sikkert. Risikoen er større enn vanlig, men det er ikke forbudt å gå.

Heller ikke hjemmehåpet og lederen før jaktstarten, Iivo Niskanen, stilte til start.

Til tross for at russeren Aleksandr Bolsjunov kom skadaløst sent ut fra start i søndagens jaktstart, så vant han ikke uventet selve rennet.

Uten norsk motstand.

