Vålerenga fjernet bortespøkelset etter straffedrama

ntbsport

Forrige trepoenger på fremmed gress for VIF var mot Stabæk for 19 runder siden. Den avgjørende scoringen kom et kvarter før slutt.

Bjørdal ventet rolig ut keeper Leopold Wahlstedt og satte ballen til venstre etter at målvakten hadde gitt utslag den andre veien.

– Det var fantastisk. Det var på tide at vi vant borte igjen. Det var stygt, men det var ekstra deilig, sa Bjørdal til Discovery.

Men tildelingen av straffesparket vil bli diskutert. Henrik Udahl gikk i gresset i duell med Odd-stopper Steffen Hagen, som mildt sagt var uenig med dommer Tom Harald Hagen.

– Han går i ryggen på meg først. Det kan være han snubler litt i beina mine etterpå, men det er frispark til meg. Det er synd at dommeren avgjør kampen, men det er sånn som skjer. Han gjør helt sikkert sitt beste, men i dag var ikke det bra nok, sa Hagen til Discovery.

12 runder uten seier

Før det hadde Odin Thiago Holm sørget for 1-0 til gjestene etter tre minutter, mens Tobias Lauritsen utlignet en halvtime senere.

Odd blir stående med 30 poeng på 12.-plass. Plassen er med all sannsynlighet reddet med sju poeng ned til Stabæk, som er på kvalifiseringsplass og har tre kamper igjen. En god vårsesong sørget for det, for nå har Odd gått tolv runder uten en trepoenger.

På hjemmebane har de hvitkledde nå sju strake kamper uten seier.

– Vi er ikke i flyten i det hele tatt for tiden. Vi må jobbe oss ut av det og bli mer effektive, sa Hagen.

Odd møter Viking borte i neste runde, mens Vålerenga tar imot Mjøndalen.

Pangstart

Oslo-klubben fikk en perfekt start på kampen. Holm frigjorde seg fint i feltet, satte kontrollert ballen i mål fra 12-13 meter og kunne juble for sin tredje scoring for sesongen.

Odd spilte seg opp etter hvert i kampen og slo tilbake. En halvtime senere serverte Markus Kaasa med hodet til Lauritsen. På halv volley satte han ballen ned i det venstre hjørnet.

Odd gikk hardt ut i 2. omgang og skapte to gode muligheter med en gang. Odin Bjørtufts heading fra kort hold ble reddet mesterlig av Kjetil Haug.

Haug måtte gi seg kort tid ut i 2. omgang med det som så ut til å være en vond skulder. Mathias Dyngeland fikk med det sin debut for Vålerenga. Også målscorer Holm måtte ut med skade i låret.

Et kvarter før slutt fikk Vålerenga sitt straffespark som ble ekspedert i mål av Bjørdal. Odd mobiliserte mot slutten, men klarte aldri å sette VIF-debutant Dyngeland på de største prøvene.

(©NTB)