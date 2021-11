Storslalåmrennet i Killington avlyst

ntbsport

Tessa Worley kjørte ned til 49,56 og var 18/100 sekund verdenscuplederen Petra Vlhová. Den sveitsiske veteranen Lara Gut-Behrami fulgte på tredjeplass, men det blir ingen tellende plasseringer.

Det var snø og ufyselige forhold i bakken i Killington. Kraftig vind og snøvær skapte problemer, og etter at ni utøvere hadde vært utfor ble rennet avbrutt. Etter litt venting kom beskjeden om at det ikke ble noe mer kjøring under de rådende forholdene.

Ragnhild Mowinckel, Mina Fürst Holtmann, Maria Therese Tviberg, Marte Monsen, Thea Louise Stjernesund og Kristin Lysdahl var alle påmeldt til rennet.

Søndag er det slalåm på programmet i Killington.

