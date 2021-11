Riiber-disk ødela for nordmenne i kombinertverdencupen i Ruka

ntbsport

Jørgen Graabak tok sjuendeplassen etter å ha gått seg opp fra sin 22.-plass etter hoppingen. Det ble også sjuendeplass i fredagens sprint over fem kilometer på trønderen.

Den tyske veteranen Eric Frenzel ble nummer to, mens Vincent Geiger tok tredjeplassen.

Jarl Magnus Riiber og Kasper Moen Flatla ble diskvalifisert i kvalifiseringen på grunn av ureglementerte hoppdresser. Dermed ble det Espen Bjørnstad man måtte håpe på av de norske løperne.

Bjørnstad gikk ut på femteplass etter hoppingen, men hadde kort fram til lederen. Det ble tidlig en gruppe på ti løpere. Bjørnstad greide ikke å hevde seg blant de fremste, men endte som nest beste nordmann på 11.-plass.

Graabak gikk ut 1.06 minutter bak lederen og hadde tidlig nesten halvert forspranget, men han klarte ikke å ta inn tetgruppen før den siste runden. Med under en kilometer igjen hadde Graabak og tyske Julien Schmid tatt igjen gruppen. De hadde derimot brukt litt mye krefter og var sjanseløse i spurten.

Jens Lurås Oftebro, tredjemann i fredagens renn, hadde et håpløst utgangspunkt etter hoppingen og startet over to minutter bak. Han gikk seg opp til 23..-plass.

Espen Andersen og Simen Tiller gikk ut like foran Graabak. De endte på på 21. og 25.-plass.

– Det ble jo en flott og spennende konkurranse, men tyskerne var litt for gode og smarte. Det var jo et godt forsøk fra Jørgen da, sa den norske sportssjefen Ivar Stuan til Viaplay.

