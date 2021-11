Paulsen langt framme på europatouren i Spania

ntbsport

Paulsen brukte 79 slag på den første runden, men runder på 67 og 70 slag de to siste dagene har løftet henne inn i tetsjiktet.

Hun er ti slag bak ledende Carlota Ciganda, men de to siste dagene har hun brukt bare ett slag mer enn den spanske stjernen. Ciganda har tre slags luke til toer Atthaya Thitikul før søndagens avslutning.

Karoline Lund og Marianne Skarpnord er på delt 45.-plass, seks slag bak Paulsen.

Mens det er gode forhold på den spanske solkysten, har det vært en kaotisk helg for spillerne på mennenes europatour i Sør-Afrika.

Thriston Lawrence fra Sør-Afrika ble første vinner på europatouren for menn under dens nye sponsornavn. Han trengte å spille bare to runder for å innkassere 138.000 euro for seier i Joburg Open.

Først ble turneringen i Johannesburg kortet inn til tre runder for å gjøre det enklere for spillere å forlate Sør-Afrika med tanke på reiserestriksjonene som er innført på grunn av omikron-varianten av koronaviruset.

Da lørdagens spill ble forsinket av dårlig vær, besluttet arrangøren å gjøre fredagens stilling til endelig resultat. Espen Kofstad fikk delt 57.-plass og Kristoffer Reitan 108.-plass. Begge nordmennene startet den vanskelige jobben med å reise hjem fredag, selv om Kofstad var kvalifisert til videre spill.

