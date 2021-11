Pallplassen røk for Johansson i Finland: – Vi må finne flyt og selvtillit

ntbsport

Ryoyu Kobayashi tok sin 29. verdenscupseier og vant foran Anze Lanisek. Markus Eisenbichler tok 3.-plassen, mens Johansson ble beste nordmann på 12.-plass.

Johannson falt ned fra 4.-plass etter 1. omgang.

Allerede søndag venter et nytt renn i den lumske Ruka-bakken.

– Jeg må fortsette slik jeg gjør. De beste hoppene viser at jeg er med i toppen. For resten av gutta handler det om å finne flyt og selvtillit, sa Johansson til NTB.

Kun tre nordmenn klarte å ta seg til finaleomgangen. Johann André Forfang ble nummer 18 og Daniel André Tande nummer 29.

Tamt

– Dette var dessverre ikke akkurat en kjempedag i hoppbakken. Jeg følte at vi egentlig var ganske bra på vei i 1. omgang med Robert som gjorde et fint hopp, og med Forfang som hentet seg inn fra treningen. Det var positivt, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Han forklarte hvorfor det ble som det ble.

– I 2. omgang var Forfang veldig uheldig med forholdene. Johannsson hadde også krevende forhold, og hoppet var heller ikke like bra som det første. Han var litt tidlig på hoppkanten og kom for tidlig over. Det er en dårlig kombinasjon med bakvind.

Trøsten er at det snur fort i hoppsporten. Søndag deles det ut nye kort.

Granerud på vent

– I morgen har vi også Granerud tilbake. Vi stiller med høye ambisjoner, og så får vi se, sa Stöckl.

Det norske laget var uten nevnte Halvor Egner Granerud lørdag. Han røk ut i fredagens kvalifisering etter å ha endt helt nede på 53.-plass. Dermed var han ikke blant de 50 hopperne som stilte til start i den første hoppdagen i Ruka.

Marius Lindvik, Fredrik Villumstad og Anders Fannemel røk ut etter første omgang. Lindviks hopp på 113,5 meter var ikke i nærheten, mens Villumstad og Fannemel fikk enda færre poeng.

