Knallsterk og bittersøt 4.-plass for Valnes da Niskanen vant i Ruka: – Strålende fornøyd

Erik Valnes havnet på 4.-plass i den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen, og dermed var han den eneste av de norske som kvalifiserte seg til verdenscupåpningen på distanse som ikke var forhåndsuttatt.

Det endte helt der oppe for 25-åringen fra Sørreisa. Han var bare 1,1 sekunder bak russeren Aleksandr Bolsjunov på 3.-plass.

Finlands egen Iivo Niskanen tok en oppskriftsmessig favorittseier på favorittdistansen 15 kilometer klassisk.

Valnes skulle gjerne ha tatt steget opp på pallen i et distanserenn i verdenscupen for aller første gang.

– Det er bittert. Det skal jeg ærlig innrømme. Det svir noe jævlig, sa Valnes.

Men bortsett fra den lille detaljen var det lite å si på humøret til den Tromsø-baserte løperen fra sprintlandslaget.

Han meldte seg skikkelig på i kampen om en plass på 15-kilometerlaget til OL i Beijing.

– Ja. Nå skal jeg bare konservere formen på et norgesglass og ta den fram igjen i februar, sa han med et lurt smil til den skrivende delen av norsk presse i pressesonen.

Og med litt større alvor i stemmen:

– Dette var en god søknad. Jeg er med.

Traff

Valnes leverte sitt beste distanseløp i verdenscupen noen gang. Dagen før hadde han blitt nummer tre på den klassiske sprinten samme sted.

– Jeg traff på farten og gikk et veldig bra løp. Det er artig å gå skirenn når du treffer så bra og har krefter hele veien.

– På Beitostølen sa du at du gikk ut som om du var hjerneskadd?

– I dag var skruene strammet til. I dag åpnet jeg litt fornuftig. Det er det beste jeg har gjort, så jeg er strålende fornøyd jeg. Det var en fin plass å gjøre mitt beste løp på, sa dampmaskinen fra nord.

Landslagstrenerne Eirik Nossum og Arild Monsen foretrakk Valnes foran Harald Østberg Amundsen i uttaket og angret ikke på det.

– Det var en middels dag for Norge, men jeg vil trekke fram Erik Valnes som fikk sitt internasjonale gjennombrudd på distanse. Det er i hvert fall ikke langt unna. Jeg er strålende fornøyd med Erik som virkelig er med og fighter helt til slutten. Pallen glipper akkurat, men jeg er veldig imponert, sa Nossum.

– Han melder seg på til både det ene og andre i OL?

– Ja. Det er et begrenset antall uttaksrenn, og det gjelder å prestere i dem som er. Og det gjør han jo. Det er en grunn til at han er på plass, sa Nossum.

Valnes går helt sikkert sprinten i OL. Han går trolig også lagsprinten i klassisk sammen med Johannes Høsflot Klæbo. I tillegg er han høyaktuell for den nevnte 15-kilometeren, og selvsagt er også Valnes med i kampen om en klassisketappe på stafetten.

Ujevnt

Fem nordmenn plasserte seg blant de tolv beste. Emil Iversen på 7.-plass var mellomfornøyd etter det han kalte et middels løp. Det samme mente Johannes Høsflot Klæbo etter sin 9.-plass. Trønderen ligger nok litt bak der han skulle ønske han hadde vært.

Pål Golberg ble nummer ti etter å ha gått med en brukket stav i tre kilometer. Beitostølvinner Hans Christer Holund meldte om litt tråe ski etter at han la på et ekstra lag med smurning like før start. Han endte minuttet bak på 12.-plass.

Og så var det Simen Hegstad Krüger som igjen gikk et svakt klassiskløp i Ruka. Han ble nummer 74 og var 3.13 minutter bak vinneren Niskanen.

– Jeg følger jeg går fortere på oppvarmingen enn i løpet. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer, sa Krüger til Viaplay etter løpet.

Den neste 15-kilometeren i klassisk i verdenscupen går i sveitsiske Lenzerheide i romjula.

