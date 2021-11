Knallsterk 4.-plass for Valnes da Niskanen vant i Ruka: – Strålende fornøyd

ntbsport

Under iskalde forhold i Finland, i nesten 20 minusgrader, var det hjemmehåpet Iivo Niskanen som var sterkest, men Valnes var kanskje den som imponerte mest.

Med bare et drøyt sekund opp til Aleksandr Bolsjunov på 3.-plass, leverte Valnes en god søknad om å bli en av de fire norske som blir tatt ut til OL. Selv om han var fornøyd med løpet var han skuffet over at pallplassen glapp da Bolsjunov gikk i mål.

– Det var litt vondt. Et drøyt sekund der. Jeg skal vel ligge og tenke på hvor jeg kunne tatt det sekundet nå i ettermiddag, sa Valnes til Viaplay etter Bolsjunov gikk i mål.

Alt i alt var han uansett veldig fornøyd.

– Det er det beste jeg har gjort, så jeg er strålende fornøyd jeg. Det var en fin plass å gjøre mitt beste løp.

Intervallstarten på 15 kilometer klassisk er en av OL-øvelsene. Lørdagens konkurranse ga dermed en god pekepinn på styrkeforholdene mellom løperne før OL i Beijing i februar.

Mens Valnes styrket sjansene sine, fikk ikke Simen Hegstad Krüger noen ting til å stemme. Lyn-løperen havnet helt nede på en 74.-plass.

– Jeg følger jeg går fortere på oppvarmingen enn i løpet. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer, sa Krüger etter løpet.

Ellers var det ingen nordmenn som utmerket seg nevneverdig. Emil Iversen var nest beste norsk på en 6.-plass, mens Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Hans Christer Holund endte på henholdsvis 9.-, 10.- og 12.-plass.

