Kalvå står over verdenscupåpningen i langrenn

Kalvå reiste hjem fra den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen sist helg grunnet sår hals, og da hun bestemte seg for å dra til Ruka var det under forutsetning av at hun skulle se an hvor kaldt det ble med tanke på start.

Da NTB kjørte mot langrennsstadion lørdag morgen viste gradestokken minus 20,5 på det kaldeste punktet, mens det var minus 17 ved ankomst stadion.

Grensen for å gå renn opp til 15 kilometer er minus 20 kuldegrader. Søndag er det meldt enda litt kaldere i Ruka.

Medieansvarlig i Norges Skiforbund, Gro Eide, bekrefter at Kalvå mister rennet med lett sår hals. Det betyr også at hun er uaktuell for søndagens renn, som er en jaktstart.

For Kalvå er det dårlige nyheter at hun ikke får anledning til å gå. Det betyr at hun får én mulighet mindre til å vise seg fram med tanke på en eventuell start for Norge i OL i Beijing på 10 kilometer klassisk.

Der har Norge fire plasser. Lørdagens løp har status som uttaksløp til OL.

Anna Svendsen tar Kalvås plass i lørdagens renn.

