Johaug fikk bank av Frida Karlsson i Ruka – drama etter målgang

Den svenske løperen gikk sist ut av de to og kunne gå på Johaugs tider. Det var derimot aldri noen tvil, for Karlsson hadde ingen svakheter i sitt løp. Johaug fikk det tungt mot slutten av sin 10 kilometer.

Karlsson vant med 13,7 sekunder. Det er første gang på seks år at Johaug ikke vant en 10 kilometer klassisk i verdenscupen.

Etterpå startet dramaet. Frida Karlsson frøs så mye at hun måte få hjelp.

– Jeg hadde ingen følelse i fingrene, sa den svenske vinneren.

Et varmeelement sørget også for at hennes overtrekksbukse smeltet, og hun måtte skifte før hun startet på den lange presserunden i ned mot 20 minusgrader.

20 grader er grensen for at rennet kunne starte, og hadde det vært et par grader kaldere så ville det ikke blitt noe renn i Finland. Da ville det ha blitt avlyst.

Sterk

Uansett var det hele avgjort en god stund før målgang. Frida Karlsson har dominert i den svenske langrennsstarten også, og hun var i tet fra start til mål i Ruka.

– Jeg følte meg kjempesterk og hadde kontroll gjennom hele løpet, sa Karlsson.

Therese Johaug virket ikke slik hun pleier når hun er i sin beste form. Hun gikk et rufsete løp og hadde problemer med å få teknikken til å sitte.

– Jeg tapte litt mye i den ene nedoverbakken. Der gikk det fem sekunder. Jeg hadde en skrens der i den første runden, og det gjorde at jeg ble litt reservert i den andre. Men jeg skal ikke skylde på det. Hun ledet på meg hele løpet. Jeg gjorde mitt beste, men hun var bedre, sa Johaug til den skrivende delen av den norske pressen.

Johaug sier at hun mangler det siste, lille toppgiret. Det hadde hun ikke.

– Det var litt under pari med den norske laginnsatsen generelt. Jeg kjenner at jeg mangler noen hardøkter på ski.

Moro

Det kunne kanskje virke som om Johaug hadde litt tråe ski, men det ville hun ikke være på.

Hun gledet seg over seieren til Karlsson.

– Det er kjempeartig å se at hun er i form, og så skal jeg bite tennene sammen. Jeg er tent foran søndagens jaktstart for å si det sånn, sa 33-åringen.

Den norske laginnsatsen var alt annet enn god. Heidi Weng ble nummer ti og Lotte Udnes Weng nummer 15.

Ragnhild Haga kom på 31.-plass, og Ingvild Flugstad Østberg gjorde comeback på ski med 33.-plass. Anna Svendsen ble nummer 36.

– Jeg er ikke bekymret. Det var en litt rufsete start lagmessig, og det var dårligere enn det jentene både hadde håpet og trodd. Men spør du jentene så tror jeg de har troen på at de kan gå et halvminutt fortere, sa landslagstrener Ole Morten Iversen.

Han var ikke overrasket over at Frida Karlsson vant.

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Frida har vært nærme før, og Therese er ikke uslåelig. Det er bedre å bli slått her enn senere i sesongen. Jeg er sikker på at Therese har mer å gå på. Dette inspirerer og motiverer til en enda hardere jobb, sa Iversen.

Søndag er det 10 kilometer jaktstart i Ruka hvis kuldegradene tillater det.

