Haaland på benken for Dortmund – kan gjøre comeback

ntbsport

Etter 0-4-tapet for Ajax i mesterligaen for en drøy måned siden har Haaland vært ute av spill med en hofteskade.

Det gjorde at kraftspissen gikk glipp av Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland, samt flere viktige kamper for Dortmund, som ikke tok seg videre i Champions League.

Nå nærmer han seg 100 prosent og kan få sjansen i lørdagens Bundesliga-kamp med et innhopp mot Wolfsburg. Dortmund-trener Marco Rose bekreftet fredag at Haaland er aktuell for spill.

– Erling er med på spillerbussen i morgen. Han har utviklet seg godt de siste dagene. Han føler seg bra, men vi kan maks håpe på et kort innhopp i morgen, sa Marco Rose på en pressekonferanse.

Et innhopp mot Wolfsburg lørdag gir gode muligheter for mer spilletid neste helg, når et stormøte mot Bayern München venter for Dortmund.

(©NTB)