Trolig norsk representasjon under OL i Kina

ntbsport

Kommunikasjonssjef Marius Bakke i Kulturdepartementet opplyser til NTB at det ikke er bestemt om kulturminister Anette Trettebergstuen selv skal reise som regjeringens representant.

– Nei, det er ikke besluttet ennå, skriver Bakke i en epost.

Men det høyst sannsynlig at det blir norsk representasjon på høyt nivå i Kina under vinterlekene.

Trettebergstuen sa i Stortingets spørretime onsdag at en diplomatisk boikott av Beijing-OL ikke er et virkemiddel Norge vil bruke. Hun svarte på et spørsmål fra Venstre-leder Guri Melby, som går inn for at Norge skal markere mot myndighetene i Beijing ved å la være å sende offisielle representanter.

– Vi anser det ikke som aktuelt med boikott som virkemiddel, sa statsråden, og føyde til:

– Det vil være naturlig for en stor vinteridrettsnasjon som Norge å ha tilstedeværelse for å støtte opp om våre toppidrettsutøvere.

Diplomatisk boikott

Flere land, deriblant USA, vurderer å bruke en diplomatisk boikott som virkemiddel for å rette oppmerksomhet mot forholdene for menneskerettighetene i Kina. Dette vil innebære at land lar være å sende høytstående representanter, som for eksempel statsråder.

Ifølge Washington Post er det sannsynlig at USAs president Joe Biden om få dager vil kunngjøre en slik diplomatisk boikott.

Biden har sagt at han vil diskutere dette med allierte land. NTB har etter gjentatte henvendelser til Utenriksdepartementet ikke fått svar på om Norge har vært involvert i slike diskusjoner.

Også Storbritannia og Australia vurderer en diplomatisk boikott.

Ikke avklart

Norges idrettsforbund (NIF) sendte 18. oktober en invitasjon til Trettebergstuen om å være gjest under vinterlekene i Kina. NIF ba da om et raskt svar.

OL-ilden tennes om 70 dager.

Fra Slottet får NTB opplyst at kongehusets program for 2022 ikke er endelig bestemt og at det derfor ikke er klart om det blir kongelig tilstedeværelse i Kina.

OL-ilden tennes i Beijing 4. februar.

(©NTB)