Curlingkvinnene er klare for A-gruppen i EM neste år

ntbsport

Kristin Skaslien (skip), Marianne Rørvik, Mille Nordbye og Martine Rønning spiller på det norske laget.

Norge kom under med 0-1 etter to omganger, men slo tilbake med fire poeng i den tredje omgangen. Det engelske laget reduserte, men Skaslien & co. klarte å ta ytterligere fire poeng før England sikret seg to poeng i den sjuende omgangen.

Norge avgjorde det hele med å vinne den åttende omgangen med to poeng og kampen 10-4. Med seieren er Norge også klare for VM-kvalifisering.

Latvia slo Ungarn med 10-2 i den andre semifinalen.

(©NTB)