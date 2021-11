Zuccarello drømmer om ett målpoeng per kamp

ntbsport

Kampen, som ble spilt i Newark i New Jersey onsdag kveld lokal tid, måtte avgjøres på straffeslag.

– Vi skulle selvfølgelig ha vunnet etter ordinær tid, men vi tar to poeng på bortebane, sier Zuccarello til NTB.

Spillerbussen til nordmannens lag ble stående fast i kø på veien fra Manhattan, og derfor måtte kampen utsettes en halvtime. Han forteller at det mer eller mindre bare var å få på seg skøytene og skynde seg i gang med oppvarmingen.

Kom best i gang

Minnesota-laget fikk en bra start på kampen. Ryan Hartman scoret sitt tiende mål for sesongen da han etter 12.10 i første periode satte inn en perle av et skudd fra rett over blueline. Både Mats Zuccarello og Dmitrij Kulikov ble kreditert med assist.

Nico Sturm scoret det andre målet for Wild med snaut ett minutt igjen av første periode.

Etter 3.08 i tredje periode reduserte Pavel Zacha for Devils. Jegor Sjarangovitsj satte inn utligningen bare et drøyt minutt før slutt.

Skjøt i stolpen

Overtidsspillet ble målløst, og dermed måtte kampen avgjøres med straffeslagkonkurranse.

Kevin Fiala satte det første straffeslaget i mål for Wild, etter at Sjarangovitsj bommet for Devils. Wild-målvakt Cam Talbot reddet deretter skuddet fra Jesper Bratt.

Zuccarrello var andremann ut for laget, men skjøt i stolpen. Det gjorde imidlertid ikke noe, siden Devils' Dougie Hamilton satte pucken til side for mål. Dermed vant Minnesota Wild.

Mats Zuccarello fikk litt over 18 minutter på isen i kampen. Og han kunne altså notere seg en assist – den tiende for sesongen. I tillegg har han scoret fire mål, noe som gir ham hele14 målpoeng på 15 kamper.

Snitt på ett poeng per kamp

Det gir håp om å oppnå et gjennomsnitt på ett målpoeng per kamp i sesongen.

– Man drømmer jo om det, gjør man ikke? Men det er klart at jeg har spilt i snart tolv år nå. Jeg vet at ett poeng i snitt er å ta i, men jeg prøver å gjøre så godt jeg kan og bidra til at laget vinner kamper. Det er det jeg kan gjøre, sier den norske hockeystjernen.

Nå gjelder det for laget å opprettholde nivået resten av sesongen, mener han.

– Vi har jo selvfølgelig litt å gå på, men vi må si oss fornøyd med starten på sesongen. Vi har tatt en god del poeng og startet bra, sier Mats Zuccarello.

