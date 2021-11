Aspenes tideler unna seier i IBU-cupen

ntbsport

Trønderen hadde fordel av å gå på Lucas Fratzschers tider, men i mål var han akkurat for sent ute. Ut fra siste standplass ledet Aspenes med 3,9 sekunder på den tyske vinneren.

Han holdt seg til én bom i rennet. Den kom på første skyting, og da var han 36,1 sekunder bak landsmannen Håvard Bogetveit. Sistnevnte endte til slutt på fjerdeplass etter å ha bommet tre ganger på stående skyting.

Bogetveit hadde 24,7 sekunder opp til vinnertiden, mens Aleksander Fjeld Andersen med to bom la seg inn på 8.-plassen. Tre plasseringer bak fulgte Endre Strømsheim.

Det norske laget besto også av Erlend Bjøntegaard (nummer 16) og Johan-Olav Botn (32).

Tidligere på dagen ble Karoline Erdal eneste norske blant topp ti i kvinnenes sprintrenn. Hun noterte to bom (én på hver skyting) og var i mål 13,8 sekunder bak vinneren Marion Wiesensarter fra Tyskland. Det holdt til en 8.-plass.

Eline Grue ble nest best av de norske som nummer tolv. Hun plaffet ned ni av ti skudd og ble slått med 35,7 sekunder. To hakk bak fulgte Ragnhild Femsteinevik med fire bom (to på hver skyting).

Juni Arnekleiv (nummer 21), Hilde Fenne (36) og Randi Sollid Nordvang (74) gikk også torsdagens sprint.

