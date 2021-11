Real Madrid og Inter videre i mesterligaen

ntbsport

Etter Inters seier mot Sjakhtar trengte de Real Madrid-seier mot Sheriff for å være sikret avansement. De hvitkledde skuffet ikke, og dermed er begge lag klare for sluttspillet og skal møtes til en ren gruppefinale i den siste runden.

Mens Real Madrid er i mesterligaens cupspill for 25. gang på rad, er Inter der for første gang på ti år.

Onsdagens resultater sikret dessuten Sheriff plass i sluttspillet i europaligaen som gruppetreer.

Etter at Inter hadde stanget lenge var det etter hvert Edin Dzeko som fikk en tellende ball i nettet mot Sjakhtar. Først avsluttet Matteo Darmian i blokka før Dzeko hamret ballen i hjørnet etter 61 minutter.

Drøyt fem minutter senere doblet samme mann ledelsen med et hodestøt. Ivan Perisic slo et perfekt innlegg over forsvaret til Sjakhtar, og på enden ventet Dzeko som fikk en enkel jobb med å sette inn 2-0.

Før det hadde både Perisic og Lautaro Martínez fått annullert mål.

Første på 10 år

– Dette var en viktig kveld for klubben, sa Inter-trener Simone Inzaghi, som fikk jobben i sommer.

– På min aller første pressekonferanse nevnte jeg at det var 10 år siden sist Inter var i åttedelsfinale i mesterligaen. Det har vært et mål for meg å rette på det. Nå er vi der, og klubben og dens tilhengere fortjener det.

Anatolij Trubin i Sjakhtar-målet sto til tider som en vegg og holdt unna det som kom. Han var imidlertid sjanseløs på Dzekos scoringer.

Kontroll

Real Madrid tok tidlig kontroll i oppgjøret mot Sheriff og revansjerte sjokktapet på hjemmebane i september. Først scoret David Alaba noe heldig på et frispark som gikk via en forsvarer og i mål bak en utspilt keeper.

På overtid i 1. omgang doblet Toni Kroos ledelsen med et vakkert skudd som gikk via tverrliggeren og inn. Derfra hadde den spanske klubben god kontroll og sikret seier.

I 2. omgang scoret Karim Benzema, som tidligere på dagen ble dømt til betinget fengsel i en utpressingssak. Hans femte mesterligascoring for sesongen fastsatte resultatet.

– Vi fortsetter å ta steg på rett vei. Det er viktig for oss å vinne gruppa, og vi skal prøve å avslutte gruppespillet som vi begynte det når Inter kommer til Madrid, sa Real-trener Carlo Ancelotti.

