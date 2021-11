Qatar-arresterte journalister hjemme i Norge: – Vi har vært usikre

ntbsport

– Vi har det greit. Det har vært slitsomme dager. Vi har vært usikre, men det er veldig godt å være hjemme i Norge nå, sa Ekeland til pressen på Gardermoen.

Fotojournalist Ghorbani svarte kort til VG om de over 30 timene på glattcelle i Qatar:

– Det var fælt, sa han.

Ekeland og Ghorbani var i Qatar for å lage journalistikk i forbindelse med at det er ett år til fotball-VM i landet starter.

De to er på vei til Marienlyst hvor de skal i møter med NRK om hva som har skjedd og det som skal skje videre. De ønsket ikke å uttale seg mye før de har vært i møter med sin egen arbeidsgiver.

Fratatt utstyret

De to ankom Qatar søndag 14. november, og dagen etter hadde de en avtale med regimekritikeren Abdullah Ibhais. Han ble imidlertid arrestert av politiet bare timer før intervjuavtalen.

Ifølge NRK meldte bekymringene for journalistene seg da de ikke kontaktet redaksjonen før avreise, som avtalt. Via kilder fikk kanalen etter hvert vite at de var blitt arrestert.

Ekeland opplyser at de ble fratatt kamerautstyr og annet utstyr av politiet i Qatar, og at de ikke har fått med seg noe av det hjem.

Sterke reaksjoner

Det har vært sterke reaksjoner på arrestasjonen av journalistene. Fotballpresident Terje Svendsen har kalt det «uakseptabelt».

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund mener Norge bør protestere mot arrestasjonen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier til NRK onsdag morgen at hun alltid blir bekymret når norske journalister blir arrestert.

– Det har vært omfattende kontakt mellom NRK, Utenriksdepartementet og myndighetene i Qatar, så vi har jobbet intenst med denne saken. Jeg ble lettet da jeg fikk melding om at de var løslatt og satt på flyet, sier hun.

