I pressemeldingen heter det at NRK-journalistene var fullt klar over det før de entret området.

Journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani var i Qatar for å lage reportasjer i forbindelse med at det er ett år til fotball-VM i landet starter. De ble arrestert og satt over 30 timer på glattcelle før de ble løslatt.

Onsdag var de tilbake på norsk jord.

