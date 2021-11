Kraftige reaksjoner om Qatar-arresterte journalister: – Sjokkerende

ntbsport

– Vi har det greit. Det har vært slitsomme dager. Vi har vært usikre, men det er veldig godt å være hjemme i Norge nå, sa Ekeland til pressen på Gardermoen onsdag formiddag.

Fotojournalist Ghorbani svarte kort til VG om de over 30 timene på glattcelle i Qatar før de ble løslatt:

– Det var fælt, sa han.

Ekeland og Ghorbani var i Qatar for å lage reportasjer i forbindelse med at det er ett år til fotball-VM i landet starter.

De to ankom Qatar søndag 14. november, og dagen etter, hadde de en avtale med regimekritikeren Abdullah Ibhais. Han ble imidlertid arrestert av politiet bare timer før intervjuavtalen. Ifølge NRK meldte bekymringene for journalistene seg da de ikke kontaktet redaksjonen før avreise, som avtalt. Via kilder fikk kanalen etter hvert vite at de var blitt arrestert. Det skjedde søndag kveld.

– Uakseptabelt

Det har vært sterke reaksjoner på arrestasjonen av journalistene. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det «uakseptabelt» på Twitter.

– En fri presse er avgjørende i et fungerende demokrati. Dette viser også viktigheten av årets tildeling av Nobels fredspris. Jeg er svært glad for at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani nå er løslatt, skriver han videre.

Høyre-leder Erna Solberg mener at Norge må ta et klart standpunkt i saken.

– Det er ikke et demokrati verdig, ikke en moderne rettsstat verdig og ikke et vertsland for fotball-VM verdig. Dette er nok et argument for at Qatar aldri burde vært tildelt mesterskapet i utgangspunktet, sier Solberg.

– Jeg forstår at Utenriksdepartementet håndterer situasjonen og forventer at det offisielle Norge sier svært tydelig ifra overfor Qatar, legger hun til.

Venstre-leder Guri Melby krever at Utenriksdepartementet innkaller den qatarske ambassadøren. Dette kravet hadde UD onsdag formiddag ikke kommentert.

– Det er viktig at journalister får utøve sitt journalistiske virke uten innblanding fra myndigheter, også i Qatar, sia utenriksministeren Anniken Huitfeldt til VG tidligere onsdag.

Idretten reagerer

Også Norges idrettsforbund reagerer kraftig:

– Disse opplysningene er rystende, sjokkerende og totalt uakseptable. Vi tar på det sterkeste avstand fra at journalister, enten de kommer fra Norge eller fra andre land, og som utfører sitt samfunnsoppdrag for å dekke forberedelsene til internasjonale idrettsmesterskap, blir arrestert, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Hos Norges Fotballforbund (NFF) vil det bli rettet en henvendelse til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund mener Norge bør protestere mot arrestasjonen.

Fratatt utstyr

Journalistene ble fratatt kamerautstyr og annet utstyr av politiet i Qatar og har ikke fått det med seg hjem.

– Utstyret skal vi ha tilbake, sier NRK-sportens sjef Egil Sundvor sier NTB.

Sundvor mener en journalistisk boikott av Qatar ikke er veien å gå.

– Det er viktig at det er stadig nye journalister, enten fra NRK eller andre mediehus, i Qatar etter dette, sier han.

– De har gitt en veldig tydelig beskjed om at fri og kritisk presse får konsekvenser. Pressefamilien og journalistikken står seg på å ikke la seg skremme av det, men det er svært ubehagelig å møte et regime som behandler journalister på denne måten, forteller Sundvor.

