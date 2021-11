Kilde knuste konkurrentene på utfortrening

ntbsport

Nordmannen suste inn til 1.44,68 under den andre av tre planlagte gjennomkjøringer før verdenscuprennene i utfor i Lake Louise fredag og lørdag. Han var 42 hundredels sekund foran nærmeste konkurrent.

Tirsdag nøyde Kilde seg med fjerde beste tid da han prøvde seg mot eliten for første gang siden korsbåndet røk i januar.

Bostjan Kline fra Slovenia var nest best onsdag, mens tirsdagens vinner Max Franz fra Østerrike ble nummer tre. Han var 48 hundredeler bak Kilde. Alle øvrige ble slått med over et halvt sekund, og alle unntatt de sju nærmeste med over ett sekund.

Kjetil Jansrud kjørte inn til 14.-plass og var 1,41 sekund bak Kilde. Adrian Smiseth Sejersted hadde 30. beste tid (2,25 bak), mens Henrik Røa var nummer 52 av de 71 som fullførte (3,49 bak).

En tredje og siste treningsomgang er oppsatt torsdag.

(©NTB)