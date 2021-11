Fifa unngår å kritisere Qatar for pågripelse av NRK-journalister

ntbsport

NTB har spurt Fifa om de har fått informasjon om pågripelsen av Ekeland og Ghorbani, om de vil ta dette opp med Qatars regjering, samt om de kan garantere for journalisters sikkerhet i Qatar.

Fotballorganisasjonen unnlater å kritisere landet og nevner isteden Qatars forklaring på hvorfor de to journalistene ble pågrepet. De kommer heller ikke med noen beklagelse.

– Fifa forsvarer prinsippet om pressefrihet. Vi har vært i regelmessig kontakt med lokale arrangører og NRK for å finne ut av omstendighetene rundt pågripelsen av et NRK-crew i DOHA de seneste dagene, skriver en talsperson for Fifa i en epost via Thayssa Plum i medieseksjonen.

– Vi noterer oss uttalelsen fra Qatars kommunikasjonskontor der det heter at journalistene «med viten og vilje» brøt loven og tok seg inn på privat eiendom før de ble løslatt uten siktelse. Fifa vil fortsette å være i kontakt med NRK og arrangørene, som samarbeidet med og assisterte journalistene mens de var i Doha, heter det videre.

NRK-journalistene deltok på markeringen for at det var ett år til avspark i VM i Qatar. Deretter hadde de et lengre intervju med Nasser Al Khater, sjefen for mesterskapet.

De ble etterpå pågrepet på hotellet og fraktet til politistasjonen. Der tilbrakte de 32 timer på glattcelle før de ble løslatt.

