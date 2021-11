Bjørnsen og Barthold vant norsk CL-duell

ntbsport

Det var lagenes andre møte på en snau uke. Sist torsdag vant Kiel på hjemmebane,men Aalborg slo tilbake i egen hall og henger med i tetstriden. Det er bare ett poeng fram til Kiel på 2.-plassen etter åtte spilte kamper.

Nikolaj Læsø førte an for Aalborg med ni scoringer, men nordmennene bidro sterkt. Bjørnsen scoret fire ganger på like mange avslutninger, Barthold to på to. Bjørnsens 34-32-scoring to minutter før slutt ble svært viktig for utfallet.

Reinkind og Sagosen scoret fire mål hver for Kiel, men de trengte henholdsvis sju og seks avslutninger.

Det skal spilles to mesterligarunder til før mennenes turnering tar pause til midten av februar.

