Avis: Chelsea-stjerne ute resten av året

Hendelsen skjedde etter en drøy time i kampen Chelsea til slutt vant 4-0. Chilwell ble liggende etter en duell og haltet etter hvert av banen.

Nå har han fått konstatert en skade på korsbåndet som vil holde ham borte fra fotballen minst ut året, melder den britiske avisen The Telegraph.

Chelsea skal ha bestemt seg for å vente til nyttår med å vurdere operasjon i håp om at det vil ordne seg tidligere for engelskmannen.

Chilwell har vært meget god for de kongeblå ligalederne denne sesongen og har stått for tre mål fra sin venstrebackposisjon i ligaspill.

