Drama i Bern – Young Boys tok poeng fra Atalanta

Etter at Manchester United slo Villarreal tidligere tirsdag var det knyttet spenning til om Atalanta skulle slå Young Boys og sikre seg et godt utgangspunkt for plass i cupspillet i mesterligaen.

Det skulle vise seg ikke å bli så lett som mange hadde sett for seg på forhånd.

Duvan Zupata sendte Atalanta i ledelsen etter ti minutter før Jordan Siebatcheu utlignet fem minutter før pause.

Etter pause scoret José Luis Palomino det som så ut som seiersmålet, men ti minutter før slutt utlignet Vincent Sierro. Deretter ble det dramatisk. Først sendte Silvan Hefti hele Sveits til himmels med en praktfull scoring. Men i det 88. minutt la Atalanta en demper på det hele. Luis Muriel bøyde et frispark i mål og sikret Atalanta et meget viktig poeng i kampen om avansement.

Atalanta har nå seks poeng før de møter Villarreal på sju poeng i neste kamp. Vinneren der vil ta seg til åttedelsfinale. Young Boys møter Manchester United og må vinne samt at Atalanta taper for å ha håp om europaligaspill.

