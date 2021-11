BBC: Tidligere Barcelona-trener aktuell for United

ntbsport

Valverde trente sist Barcelona og ble sparket fra jobben i januar 2020. Han ledet laget til to ligatitler på rad samt én cuptittel før det.

Nå skal han være en av en håndfull trenere som er aktuelle for å ta over Manchester United ut sesongen. Michael Carrick har ansvaret på en «kamp til kamp»-basis fram til klubben henter inn en erstatter for Ole Gunnar Solskjær.

BBC skriver tirsdag at United har vært i kontakt med 57-årige Valverde om jobben. Det verserer også rapporter om at Paris Saint-Germain-trener Mauricio Pochettino skal være hovedmålet, men at han ikke vil bli aktuell å hente før til sommeren.

De vil dermed hente inn Valverde som en midlertidig løsning fram til da.

(©NTB)