Zuccarello bommet på straffeslag da Wild tapte

Kampen ble spilt i Tampa søndag kveld lokal tid.

Anthony Cirelli scoret to mål for hjemmelaget. Det første kom allerede etter et drøyt minutt av kampen, da han styrte et skudd fra Victor Hedman inn bak Wilds målvakt. Også Pat Maroon og Alex Barré-Boulet scoret for Lightning.

Marcus Foligno og Brandon Duhaime scoret de to første målene for Wild. Med under tre minutter igjen reduserte Kevin Fiala til 3-4. Og bare 39 sekunder før full tid skapte Joel Eriksson Ek ny spenning i kampen med en utligning.

4-4 ble stående gjennom fem minutter med overtidsspill, og dermed måtte kampen avgjøres på straffeslag.

Det ble en målfattig straffeslagkonkurranse. Steven Stamkos scoret på Lightnings første forsøk, mens Zuccarello brente sitt lags første straffe. Ingen andre scoret heller, og da ble Stamkos' mål avgjørende. Med det vant fjorårets NHL-mester kampen 5-4.

Zuccarello noterte seg for ett skudd på mål og tre blokkeringer i løpet av snaut 19 minutter på isen.

