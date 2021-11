Tidligere RBK-profil hindret Djurgården fra tabelltopp – ny Kalmar-scoring for Berg

ntbsport

Samuel Adegbenro har vært en kjempesuksess i Norrköping etter overgangen fra Rosenborg i vinter og er toppscorer i Allsvenskan med sine 17 mål. Det siste kom i 1-1-kampen mot Djurgården.

Bortelaget fra Stockholm klarte ikke å utnytte at serieleder Malmö spilte uavgjort mot Per Mathias Høgmos Häcken lørdag. Med seier hadde Djurgården gått ett poeng foran Malmö med to serierunder igjen å spille.

Tetkampen i Allsvenskan er veldig jevn. Malmö topper med 55 poeng, før Djurgården, AIK og Elfsborg følger med henholdsvis 54, 53 og 52 poeng.

Kalle Holmberg ga Djurgården ledelsen etter 18 minutters spill, men rett før pause utlignet Rikard Norlings Norrköping. Adegbenro stanget inn ett innlegg på bakerste stolpe og flere mål ble det ikke i kampen.

Mål ble det for Oliver Berg da hans Kalmar vant 2-1 over Örebro. Nordmannen dro seg lekkert fri og satte sitt tolvte mål for sesongen etter 30 minutter. Romário økte ledelsen for Kalmar i 2. omgang og laget holdt unna etter at Örebro reduserte.

