Deilas lag til kvartfinale i MLS-sluttspillet

ntbsport

New York-trener Ronny Deila er inne i sitt første sluttspill i MLS, og han drømmer om å føre laget til topps for første gang. Klubben debuterte i MLS i 2015 og har aldri kommet lenger enn til kvartfinalen i sluttspillet.

Søndag fikk Valentin Castellanos hull på byllen like etter pause i en intens og jevnspilt kamp. Han avsluttet på hel volley på et innlegg, og litt passivitet hos Atlanta Uniteds keeper og forsvarsspillere gjorde at ballen spratt inn ved lengste stolpe.

Fire minutter senere doblet Alexander Callens ledelsen da han headet inn returen etter at Atlanta-keeper Brad Guzan hadde slått et langskudd i tverrliggeren.

2–0 holdt i massevis for Deilas lag, som kontrollerte inn avansementet til kvartfinalen.

– Guttene utførte kampplanen perfekt. Da får man slike prestasjoner, sa Deila på pressekonferansen etter kampen.

Senere roste han hjemmelagets supportere.

– Atmosfæren i dag er noe jeg vil huske for resten av livet. Det var veldig, veldig spesielt. Forhåpentligvis kan vi få flere slike øyeblikk, sa Deila.

Der venter et knalltøft oppgjør. New England Revolution vant grunnserien i Eastern Conference med 19 poengs margin og er direktekvalifisert til kvartfinalen.

(©NTB)