Tottenham tilbake på vinnersporet med snuoperasjon

ntbsport

Avgjørelsen i kampen falt etter 68 minutter, da Sergio Reguilón var først framme på returen og hamret ballen i mål etter at et frispark fra Eric Dier hadde truffet stolpen.

– Jeg er den lykkeligste mannen i verden. Det er mitt først emål i Premier League, og vi skaffet tre poeng. Nå må vi fortsette, sa Reguilón til Sky Sports.

Trepoengeren er Tottenhams første på fire kamper og kjærkommen for et lag som har slitt kraftig med å skape sjanser den siste tiden.

Antonio Contes menn gjorde det imidlertid vanskelig for seg selv også søndag. Daniel James scoret like før pause og sørget for at Leeds kunne gå i garderoben med 1-0-ledelse.

– Første omgang var dårlig, og Leeds startet bra. I pausen sa manageren at vi måtte gå inn med alt vi hadde. Vi vant kampen med en fantastisk mentalitet, sa Reguilón.

Like etter hvilen brente Harry Kane en gigantsjanse, mens Son Heung-min traff tverrliggeren kort tid etter. Det måtte en dansk midtbanesliter til for å sørge for nettsus for vertene.

57 minutter var spilt da Pierre-Emile Højbjerg fikk ballen i Leeds-feltet og vippet den inn bak en Illan Meslier som hadde havnet i ubalanse.

Senere kom Reguilon-scoringen som vendte kampen. Tottenham er tilbake på vinnersporet og oppe i 19 poeng fra 12 kamper. Leeds ligger utsatt til to poeng over nedrykksstreken.

(©NTB)