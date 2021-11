Riiber doblet NM-gullfangsten på Beitostølen: – Tror jeg er i rute

ntbsport

Dermed fulgte verdens beste kombinertløper opp NM-gullet lørdag på best mulig vis.

I søndagens renn hadde han 14 sekunder til gode på Kasper Moen Flatla ut fra start på 10-kilometeren på Beitostølen. Det skulle vise seg å holde i massevis.

Riiber lot aldri konkurrentene få kontakt. I stedet økte han avstanden hele veien. Til mål kom OL-gullhåpet i ensom majestet.

– Jeg vil oppsummere dette som en bra helg. Jeg har fått fine bekreftelser på at skiformen er i rute, så får vi bare håpe at den vil fortsette å stige til neste helg, sa norgesmesteren til NTB.

– Jeg vet at hoppformen har vært veldig bra. Håper jeg ikke har ødelagt den helt mens jeg har vært her, la han til.

Fikk VM-vekker

Et av Norges største gullhåp under Beijing-OL har lagt ekstra vekt på å heve seg i nettopp hoppbakken foran denne sesongen. I VM forrige sesong fikk han seg en vekker da østerrikske Johannes Lamparter snøt han for et av gullene.

– Jeg har prøvd å legge litt ekstra trykk etter det som skjedde i VM da Lamparter startet 45 sekunder foran meg. Det likte jeg ikke. Det er for langt til å tette på en 10 kilometer. Jeg er litt bedre, men ikke 45 sekunder bedre, sa Riiber.

– Det var en vekker om at jeg må ta et lite steg til i bakken for å være sikker på at jeg ikke blir hoppet ifra, fortsatte han.

Kombinertprofilen mener det han viste i den nasjonale sesongåpningen er godt nok til å kjempe i toppen under verdenscupåpningen i Ruka kommende helg.

– Jeg tror jeg er i rute, sa norgesmesteren.

Sølvdobbel for Moen Flatla

Kampen om sølvmedaljen på Beitostølen søndag ble ikke særlig tøffere enn Riibers gullkamp. Moen Flatla hadde 53 sekunder på Espen Andersen ut fra start, og den luka skulle vise seg for vanskelig å tette.

Dermed tok Moen Flatla sin andre sølvmedalje på like mange dager. Jardar-løperen var slått med ett minutt og tre sekunder.

– Det var veldig moro å gå en bra 10 kilometer. Det er alltid litt stressende å bli jaget. Du føler alltid at de er litt nærmere enn de egentlig er. Det gjaldt å holde hodet kaldt og å ikke bli for hissig på grøten de første rundene, sa han til NRK.

De to sølvmedaljene sender etter alle solemerker Moen Flatla rett til verdenscupåpningen i Ruka kommende helg.

Graabak spurtet best

Langt mer spennende ble fighten om bronsemedaljen søndag. Sju løpere, blant dem veteranen Jørgen Graabak, var samlet før den siste sløyfa. Der viste nettopp Graabak og Molde-løper Andreas Skoglund seg som de sterkeste.

Spurten de to imellom vant Graabak temmelig enkelt.

– Det var en veldig fin fight. Artig, sa Graabak.

Avstanden fra bronsevinneren til gullvinner Riiber ble ett minutt og 36 sekunder.

(©NTB)