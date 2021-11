Fjerdeplass på Johansson på 1500 meter

ntbsport

Amerikanske Joey Mantiia tok annenplassen med 1.45,55, mens Kim Min-seok ble nummer tre med 1.45,63.

– Det litt kjipt å ha to idioter foran meg. Jeg skal jo slå både han Ning og Min-seok. Jeg får ta med meg at jeg er raskere enn jeg var på Hamar. Det jeg gjør i dag er det som skal til for at jeg går raskere, sa Johansson.

– Det er bare jeg som vet hvor god jeg er. Jeg vet jeg er bedre enn både Ning og Min-seok. Det er derfor jeg er litt skuffet, la han til.

Peder Kongshaug noterte 1.46,39 og 9.-plassen på distansen.

Kristian Ulekleiv ble nummer 12 med 1.46,86, mens Hallgeir Engebråten endte på 20.- og sisteplassen ned 1.48,78.

(©NTB)