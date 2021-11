Brann-supporter urinerte på fotograf under eliteseriekamp

ntbsport

Hendelsen skjedde i første omgang av kampen. En supporter urinerte i retning NTB-fotograf Trond Reidar Teigen, mens en annen person spyttet ham på skulderen, skriver Bergens Tidende.

Teigen opplyser at han har politianmeldt saken, og han satt søndag kveld i avhør. Urineringen ble fanget opp av overvåkingskameraer på Sandefjords arena, og BT får bekreftet at den skyldige er identifisert.

– Jeg kan bekrefte episoden. Vedkommende er identifisert, og politiet håndterer saken, sier Branns sikkerhetssjef Knut Iversen til avisen.

Teigen forteller til Bergensavisen om en svært ubehagelig opplevelse. Han beskriver det som utrolig at voksne mennesker kan gjøre noe slikt.

– Det er første gang i mine tolv år som fotballfotograf at jeg har opplevd noe sånt. Det er også forunderlig at det skjer i en tid der supporterkultur er så mye omtalt. Og så er det ganske utrolig at voksne mennesker kan få seg til å pisse på folk, sier NTB-fotografen.

Politiet opplyser at det er en mann i 40-årene fra Bergen som er mistenkt i saken. Episoden i Sandefjord vil få konsekvenser for supporterne, ifølge sikkerhetssjef Iversen.

