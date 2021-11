Brann reddet sent poeng mot Sandefjord

ntbsport

Eirik Horneland skrev tidligere i uken ny kontrakt som Brann-trener, men det skulle ikke tenne rødtrøyene til seier.

De reddet likevel poeng etter en scoring fra Bård Finne på overtid. Skuddet fikk en retningsforandring før ballen gikk over Jacob Storevik og i mål til 2-2.

Det startet godt for Brann da Robert Taylor fant Aune Heggebø, som stanget inn 1-0 etter seks minutter. Etter kvarteret sto de imidlertid likt igjen.

Et frispark ble stusset videre i feltet fra Kristoffer Normann Hansen. Der kom Vidar Ari Jónsson og pirket inn 1-1. Like etterpå lå ballen igjen i mål for vertene. Hansen fikk til slutt en enkel jobb med å hamre inn 2-1-scoringen. Deretter reddet Finne poeng tre minutter på overtid.

– Avslutningen er blytung. Vi henger i tøylene, og det er surt å få et sånt mål på slutten, sa Hansen til Discovery etter kampen.

Pangstart

Det så tidlig lyst ut for Brann da Heggebø stanget inn 1-0, men så skulle det snu. Et passivt Brann måtte tidlig etter scoringen se at Sandefjord snudde det.

Først ble et frispark slått inn i feltet. Der stusset Normann Hansen ballen videre inn i feltet og Jónsson skled inn 1-1. Kun to minutter senere var Normann Hansen igjen involvert, men denne gang satte han ballen i mål selv.

Amer Ordagic la hardt inn i feltet der ballen fikk en retningsforandring, og Normann Hansen fikk en enkel oppgave med å sette ballen i forholdsvis tomt mål.

Tøff avslutning

Etter pause ble det mer tamt, der begge lag kom til noen sjanser uten å klare å skape det store. Det var helt til Finne bestemte seg for å fyre av gårde et skudd.

Han drev med ballen før han avsluttet via Sandefjord-stopper Sander Foss som forsøkte å blokkere skuddet. han lyktes med å blokkere ballen, men den fikk en høy bue som satte keeper Storevik totalt ut av spill. Dermed endte det 2-2. Det ser likevel tungt ut for Brann med tanke på fornyet eliteseriekontrakt.

De har et tøft program i de resterende kampene. De skal møte gulljagende Molde før de møter ligaleder Bodø/Glimt. De har nå 22 poeng med to poeng opp til Stabæk på kvalifiseringsplassen.

Sandefjord hadde med seier så godt som sikret sin plass i Eliteserien neste sesong, men uavgjortresultatet gir likevel laget en luke på seks poeng ned til Stabæk.

(©NTB)