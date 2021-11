Solskjær-krisen forverret: tapte 1-4 for Watford

ntbsport

United-laget kom fra et tungt 0-2-tap for byrival Manchester City sist, og tapet mot Watford vil gi Ole Gunnar Solskjærs kritikere ytterligere vann på mølla.

Etter kampen applauderte Solskjær de tilreisende United-supporterne og unnskyldte seg med hendene i været.

Emmanuel Dennis storspilte for Watford og leverte ett mål og to målgivende pasninger i oppgjøret. Joshua King scoret sitt femte mål mot gamleklubben.

Straffedrama

Watford kom ut i godt tempo og overrasket et passivt United. Etter ti minutter skaffet Joshua King straffespark til vertene, men det skulle by på drama. Først reddet David de Gea Ismäila Sarrs forsøk, men på returen kom Kiko Femenía og satte ballen i mål.

Bildene viste imidlertid at spanjolen var innenfor feltet da straffen ble tatt. Dermed måtte den bli tatt på nytt. Igjen reddet de Gea, denne gangen ble strafferedningen stående.

Etter 28 minutter fikk imidlertid Watford hull på byllen. Dennis fant King på fem meter, og han satte ballen i mål tett markert av United-forsvaret.

Like før pause ble vondt til verre for United. Sarr mottok ballen ute på siden i sekstenmeteren og hamret den i hjørnet.

Så rødt

Nederlenderen Donny van de Beek kom inn til pause for «De røde djevlene», og etter kun fem minutter på banen reduserte han. Cristiano Ronaldo headet ballen inn i feltet, der van de Beek stupte inn 1-2-scoringen.

Etter 70 minutter ble United-kaptein Harry Maguire utvist for to gule kort. På kort nummer to spilte han bort ballen før han klipte ned eks-United-spiller Tom Cleverley.

United hadde store sjanser det siste kvarteret, men João Pedro og Dennis punkterte kampen med hvert sitt kontringsmål på overtid.

