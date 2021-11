Moseby ble snakkisen i Holund-seier: – Den nye vinen

ntbsport

Moseby er på rekruttlandslaget, men var uheldig og pådro seg et tretthetsbrudd i korsbeinet i nedre del av ryggsøylen 18. juli. Det ble utløst av et fall i et rulleskirenn i Holmenkollen i forkant.

I hele august måtte han trene alternativt. Han svømte kilometer på kilometer og løp mye i vann.

– Jeg hadde ikke trodd på dette om du hadde spurt meg i august. Det er bare jeg som vet hvor mye hardt arbeid jeg har lagt ned i de siste tre månedene, og i de siste ukene har jeg hatt troen på at det kunne gå. Jeg har visst at jeg har vært i god form siden oktober. Det har vært noen gode tester, sa Moseby i pressesonen.

Han sier at selv om han har trent mye alene har han sett forbedring fra økt til økt.

– Tretthetsbruddet i korsbeinet. Det var ganske alvorlig. Jeg vil gjerne rette en stor takk til Vibeke Røstad hos Olympiatoppen for god oppfølging i høst, sa 22-åringen fra Kjelsås i Oslo.

Ruka

3.-plassen bak ringrevene Hans Christer Holund og Emil Iversen gjør at han før søndagens skøyterenn ligger best an til å kapre den siste plassen på laget som skal til Ruka og verdenscupåpningen neste helg.

Moseby selv tror han kan markere seg like godt i søndagens skøyterenn over 15 kilometer, og vet at han er aktuell for større oppgaver.

– Det må du ikke spørre meg om, men dette gir inspirasjon til å gå fort videre. Dette gir god motivasjon til å gi alt jeg har, sier Moseby.

Oslo-gutten har vært et av Norges aller største talenter i en årrekke. Lørdagens løp i den nasjonale langrennsåpningen var på mange måter gjennombruddet som seniorløper.

– Aktuell

Moseby er godt kjent av landslagsledelsen, og ikke bare fordi han er på rekruttlandslaget. Han har trent jevnt med karer som Holund, Sjur Røthe, Pål Golberg og Simen Hegstad Krüger i lang tid allerede.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum vet utmerket godt hvilket talent han har med å gjøre.

– Når du er nummer tre her i dag så er du aktuell. Jeg skal diskutere resultatlistene med Arild (sprinttrener Monsen), men jeg har sagt at klassiskrennet er det viktigste her, sa Nossum.

Han er ikke overrasket over det som Moseby presterte.

– Jeg er ikke overrasket, men ekstremt imponert. Jeg har sett ham ganske ofte på økter i Oslo. Nå fikk han et lite avbrudd i år på grunn av skade, men han er en del av «den nye vinen». Han er der Harald Østberg Amundsen var i fjor. Han skal slå seg inn og ta vare på sjansene sine.

Sterk Holund

Hans Christer Holund (32) var landslagstrener Nossums favoritt før løpet, og Lyn-løperen innfridde.

Han dokumenterte verdenscupform og slo Emil Iversen på 2.-plass med 17,3 sekunder. Moseby var 24,5 sekunder bak.

– Jeg er litt overrasket selv om at det gikk såpass fort. Det har vært en litt trøblete høst, men jeg følte meg bra foran rennet i dag, sa Holund.

Emil Iversen startet relativt rolig, men fikk opp farten etter hvert og gjorde et godt gjennomført åpningsrenn.

Iversen tok en lang pause etter forrige sesong, men har funnet formen tidsnok.

– Jeg har kjent de siste månedene at ting har fungert bra. Jeg har vært litt mer spent fordi jeg har fått juling på trening, men trening er trening og skirenn er skirenn. Nå kan jeg senke skuldrene og kroppen er bra. Det er bare å peise på, sa Iversen.

Søndag skal herrene gå 15 kilometer fristil.

