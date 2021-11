Serena Williams ber om gransking av Peng-saken

ntbsport

Peng skal ha forsvunnet etter at hun 2. november la ut en melding på Weibo – Kinas svar på Twitter – der hun anklaget Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år siden.

Nå tar Williams til orde i saken og viser sin bekymring.

– Jeg håper at hun er i trygghet og har hun vil bli funnet så raskt som mulig, sier Williams.

Hun er en av mange ledende tennisspillere som har gått med sine bekymringer rundt Pengs situasjon. Også Novak Djokovic og japanske Naomi Osaka har gått ut med lignende bekymringer.

– Dette må granskes og vi må ikke tie om dette, sier Williams ifølge BBC.

Verken den tidligere visestatsministeren eller andre i det kinesiske maktapparat har kommentert Pengs anklager. En talsperson for det kinesiske kommunistpartiet har tidligere sagt at saken er ukjent for partiet.

