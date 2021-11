Stjernen vendte 0-4 til 5-4 over Vålerenga – fortsatt på tabelltopp

ntbsport

Nå skiller bare ett poeng til Stavanger Oilers, som avgjorde i ordinær tid da laget vendte til 2-1-seier borte mot Frisk Asker. Men det var ingenting mot vendingen Stjernen sto for.

Kampen virket avgjort etter første periode. Da ledet Vålerenga 4-0 etter at Tobias Lindström hadde gjort hattrick. Han scoret ledermålet allerede etter 55 sekunder og økte to ganger mot slutten av perioden etter at Pontus Finstad først hadde doblet ledelsen.

To straffeslag brakte Stjernen inn i kampen igjen. Først scoret Austin Cangelosi etter at Oskar Edlund ble straffet for slashing, så satte Tyler Coulter 2-4-målet etter at Daniel Sørvik gjorde seg skyldig i hooking.

Andreas Heier reduserte til 3-4 før midtperioden var over, og Coulter utlignet før det var spilt halvannet minutt av den tredje.

Vålerenga reiste seg, og det utviklet seg til en ishockeythriller av de sjeldne. Hjemmelaget og etablerte et tungt press mot Stjernen-målet i slutten av perioden, men i siste sekund av ordinær tid fikk tidligere VIF-spiller Filip Gunnarsson en kjempesjanse til å avgjøre for Stjernen. Steffen Søberg avverget.

Mika Partanen hadde et stolpeskudd for Vålerenga i forlengningen, men etter 4.23 kom Patrick Newell alene med Søberg på en kontring og satte vinnermålet.

Karlsen avgjorde

I Askerhallen lå Stavanger under i nesten to og en halv periode etter Anders Bastiansens tidlige overtallsmål for Frisk, men to scoringer av Christoffer Karlsen med tre minutters mellomrom vendte til 2-1-seier på borteis.

Oilers dominerte kampen og vant skuddstatistikken 47-21, men Henrik Fayen-Vestavik stengte lenge Frisk-buret. På en kontring etter 47.32 var keeperen uheldig da han endret retning på Karlsens avslutning etter en kjapp kontring, men ikke mer enn at pucken traff stolpen og gikk inn.

3.03 minutter senere fikk Karlsen drømmetreff med et direkteskudd, og gjestene fikk låne tabelltoppen en snau time inntil kampen i Oslo var over.

Sparta vant

Sparta på tredjeplass vant 4-2 borte mot nestjumbo Grüner etter to mål og en assist av Håvard Salsten. Hjemmelaget hadde 2-2 etter to perioder, men avgjørelsen falt tidlig i den tredje, og Sparta tok i likhet med Stavanger innpå Stjernen med ett poeng. Laget er fire bak.

Ringerike slo Storhamar borte for annen gang i høst takket være Dennis Ryttars 5-4-scoring etter 3.54 i forlengningen. Det var tredje gang gjestene tok ledelsen i kampen.

Frank Gymer bidro med ett mål og to assist da Lillehammer vant 4-2 borte mot tabelljumbo Manglerud Star.

