Sagosen herjet for Kiel, Tønnesen for Szeged

ntbsport

Sagosen scoret seks mål da Kiel tok seg opp på samme poengsum som lederlaget Montpellier, mens Tønnesen scoret åtte ganger for Szeged, som er poenget bak tetduoen. Halvveis i gruppespillet er Elverum på femteplass med like mange poeng som Aalborg på plassen foran.

Aalborg kom best i gang og ledet mye av den første omgangen i Nord-Tyskland, men Kiel rykket mot slutten og gikk til pause med 17-14-ledelse. Etter pause ledet Kiel på det meste med seks mål på 27-21 før Aalborg skapte spenning med en frisk opphenting.

Stengte buret

Gjestene var bare ett mål bak da Kristian Bjørnsen reduserte til 27-28 vel fem minutter før slutt, men Sagosens sjette mål gjenopprettet to måls Kiel-ledelse. Niklas Landin-redninger på skudd fra Bjørnsen, Felix Claar og Aron Palmarsson gjorde at Aalborg ikke maktet å gjøre kampen spennende igjen.

Med seks mål på ni avslutninger var Sagosen tredje flittigste målscorer for Kiel. Hendrik Pekeler og Niclas Ekberg ble lagets toppscorere med sju scoringer hver. Harald Reinkind scoret en gang for Kiel. Bjørnsen scoret tre og Sebastian Barthold to mål for Aalborg.

Storscorere

I Ungarn var Tønnesen toneangivende da Szeged slo Vardar Skopje. Han sto for åtte scoringer og ble overgått bare av Sebastian Frimmel, som scoret ni ganger på like mange forsøk. Alexander Blonz tegnet seg ikke i målprotokollen for Szeged.

Elverum tapte terreng i tetstriden med klart hjemmetap mot Montpellier onsdag, men er med god margin inne blant lagene som ligger an til å gå videre.

Neste uke får Elverum en vrien oppgave. Da spilles bortekampen mot Montpellier.

(©NTB)