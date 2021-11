Kneskadd Federer: – Anslår at jeg er tilbake sommeren 2022

ntbsport

Roger Federer spilte sist 7. juli, da han røk ut i kvartfinalen av Wimbledon mot Hubert Hurkacz. I august bestemte sveitseren seg for å operere kneet som har plaget ham de siste sesongene.

I et intervju med den sveitsiske avisen Le Matin, gir den tidligere verdenseneren et estimat på når han ser for seg å være tilbake i spill.

– Jeg anslår at jeg kommer tilbake i konkurranse sommeren 2022, sier Federer, som legger til at han vil være «ekstremt overrasket» om han kan delta i Wimbledon. Gressturneringen i England settes i gang 27. juni.

40-åringen slet også med kneet i 2020, da han måtte gjennom to andre kneoperasjoner. Likevel har ikke Federer gitt opp håpet om å spille en Grand Slam-finale igjen.

– Ambisjonen min er å vise hva jeg er kapabel til én siste gang. Jeg ønsker også å takke farvel på tennisbanen. Derfor gir jeg alt i rehabiliteringen min. Livet mitt vil ikke falle sammen om jeg ikke spiller i en Grand Slam-finale igjen, men det hadde vært den ultimate drømmen, sier Federer.

