Gerhardsen skal lede utvalg om mulig OL i Norge

Det ble klart under Norges Idrettsforbunds «åpen time» onsdag. Med seg i utvalget får hun blant annet med seg idrettsutøverne Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Aksel Lund Svindal og Lena Schrøder, som deltar for den paralympiske biten.

Marco Elsafadi (idrettsstyret), Mona Adolfsen (Norges Skøyteforbund), Arne Horten (Norges Skiskytterforbund), Anne Farseth (Norges Friidrettsforbund) og Stein Bø-Mørland (Agder idrettskrets) fullbyrder utvalget.

Utvalget skal utarbeide forslag som skal ta stilling om, og eventuelt når, det er mulig for Norge å arrangere OL.

– Vi er glade for å ha fått dette kompetente utvalget på plass, og i Mina Gerhardsen har vi en dyktig utvalgsleder som kjenner idretten godt. Nå skal dette utvalget jobbe grundig det neste halve året og levere sin rapport til idrettsstyret, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Legitimitet

Gerhardsen er ifølge VG en tilhenger av OL, og avisen stiller derfor spørsmål ved utvalgets legitimitet. Det svarte Kjøll på under «åpen time».

– Det opplever jeg ikke. Det at noen har bestemt seg på forhånd er et ikke-tema, siden vi i idrettsstyret har vært veldig tydelig på at vi skal sondere med et utgangspunkt som er helt nøytralt. Så vil det helt sikkert være ulike personlige oppfattelser blant enkeltmedlemmene i utvalget. Men dette er veldig tydelig presisert fra styrets ståsted, sa idrettspresidenten.

Støtter OL

Gerhardsen har på sin Twitter-konto ikke lagt skjul på sin støtte til et framtidig OL i Norge. Nå er hun litt mer tilbakeholden med sine meninger.

«Oppdraget i dette utvalget handler ikke om et ja eller nei til OL og PL i Norge, men om vi skal åpne en debatt og hvilke premisser som i så fall skal legges til grunn for et mulig fremtidig OL-initiativ fra norsk side», skriver Gerhardsen i en epost til VG.

Hun svarer også på Twitter-meldingene.

«Den uttalelsen er ikke relevant for utvalgets mandat. Dessuten har jeg et mer nyansert syn på denne saken enn det som kan formidles innenfor Twitters tegnbegrensning», fortsetter hun.

