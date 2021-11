Friski: Ti norske klare for verdenscupåpning i slopestyle

ntbsport

Friskiutøverne har allerede satt i gang med verdenscupen i big air, men til helgen venter sesongens første slopestyle-konkurranse.

Fredag er det kvalifisering og på lørdag går finalen.

Birk Ruud, som endte på pallen under verdenscupåpningen i big air, er med. Det er også Christian Nummedal, Ferdinand Dahl og Johanne Killi, som endte på pallen for et snaut år siden i Stubai.

Hele troppen:

Menn: Birk Ruud, Bærums Skiklub, Christian Nummedal, Hakadal IL. Ferdinand Dahl, Ingiærkollen Rustad, Sebastian Schjerve, Namsos IL, Ulrik Samnøy, Bærums Skiklub, Tormod Frostad, Bærums Skiklub, Mats Bjørdal, Geilo IL, Vebjørn Gråberg, Freidig SPK

Kvinner: Johanne Killi, Dombås IL, Sandra Moestue Eie, Bærums Skiklub.

