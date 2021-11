Elverum fikk fransk juling i egen hall

ntbsport

Børge Lunds menn har hatt en solid Europa-høst, men fikk onsdag en brutal virkelighetssjekk foran egne tilhengere. Montpellier tok ledelsen etter 58 sekunder og så seg aldri tilbake.

Elverum lå ofte fire mål bak gjennom første omgang. Til pause sto det 15-20 på lystavla i Terningen Arena.

Montpellier satte tidlig inn nådestøtet etter hvilen. På ti minutter var forspranget doblet da Yanis Lenne la på 29-19. Mot slutten hevet Elverum spillet noe, og hjemmelaget slapp å se 40-tallet i målprotokollen.

– Vi møtte et fantastisk håndballag, og det var vanskelig å stoppe dem, sa Lund til V4 etterpå.

Åtte poeng

To ganger tidligere har Montpellier vunnet mesterligaen. Sist gang var i 2017/18-sesongen.

Elverum hadde tre strake seirer i den gjeveste europacupen før onsdagens stortap. Laget blir stående på åtte poeng etter seks kamper, og det holder til en femteplass i pulje A. Montpellier topper med elleve poeng på sju oppgjør.

Sander Sagosen og hans Kiel-lag vil komme opp i like mange poeng med seier over danske Aalborg torsdag. De to beste i gruppen går rett til kvartfinale, mens de fire neste går til omspill.

Snarlig gjensyn

Om en uke skal Elverum og Montpellier møtes på nytt i Frankrike. Lund tror og håper på en ganske annen kamputvikling der.

– Det trenger overhodet ikke se ut som dette når vi møter dem igjen, men vi må få litt bedre treff på dem i duellspillet og ha flere redninger. Vi scorer brukbart med mål i dag, sa Elverum-sjefen.

Gruppespillet i mesterligaen spilles over 14 runder. De siste kampene der er lagt til mars.

(©NTB)