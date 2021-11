Norge havnet under i sluttminuttene i Rotterdam

ntbsport

Den nederlandske scoringen kom da vertene brøt midt på Norges banehalvdel. Bergwijn dunket 1-0 opp i vinkelen.

Resultatet ga Nederland roen de trengte. Med poeng tirsdag er Louis van Gaals menn klare for VM.

Morten Thorsby og Ola Solbakken ble begge tatt av i pausen. Førstnevnte fikk et gult kort i det 39. minutt, mens Glimts kantkomet Solbakken var ganske anonym i sin første landskamp fra start. De ble erstattet av Kristian Thorstvedt og Jens Petter Hauge.

Hauge fikk kun 18 minutter på banen. Han ble ofret til fordel for Joshua King i en rendyrket spissrolle i Norges seiersjakt.

Tyrkia leder 2-1 borte mot Montenegro. Det resultatet gjør at Norge må vinne på De Kuip for å bli blant de to beste i gruppe G og ha en mulighet til å ta seg til neste års VM-sluttspill i Qatar.

Et norsk herrelandslag har ikke tatt seg til et seniorsluttspill siden EM i 2000.

